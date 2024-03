Royaume-Uni : Yto Barrada retire ses œuvres du Barbican Centre en soutien à la Palestine

Yto Barrada a décidé de retirer ses œuvres de l’exposition collective internationale «Unravel: the Power and Politics of Textile in Art», qui se tient du 13 février au 26 mai 2024 au Barbican Centre de Londres (Royaume-Uni). A travers son initiative, l’artiste franco-marocaine proteste contre la décision du centre d’annuler une conférence sur la Palestine et Israël. Alors que la guerre dans la bande de Gaza est à son cinquième mois, cette annulation a créé la controverse auprès de nombreux participants, a rapporté vendredi The Guardian. «Nous ne pouvons pas prendre au sérieux une institution publique qui n’offre pas d’espace de libre pensée et de débat, même si cela peut paraître difficile à certains membres du personnel, aux membres du conseil d’administration ou aux politiciens anxieux», a soutenu Barrada.

L’évènement où l’artiste représente le Maroc connaît la participation d’une cinquantaine de créateurs venus de différents pays, dont l’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, les Etats-Unis, les Pays-Bas, ou encore l’ex-Yougoslavie. Parmi eux, l’artiste philippin Cian Dayrit a également critiqué les organisateurs pour ne pas avoir permis un débat ouvert sur la question palestinienne.

De son côté, le Barbican Centre indique ne pas avoir été en mesure de consacrer le temps nécessaire à une bonne préparation de la conférence en amont, pour garantir son déroulement dans les meilleures conditions. Cette rencontre, qui devait être tenue par l’écrivain indien Pankaj Mishra, a désormais laissé place à des allégations de censure. L’auteur initialement invité estime en effet que l’événement aurait été déprogrammé par anticipation à toute éventuelle controverse.

Les artistes opposés à cette annulation déplorent le rétrécissement des espaces de libre discussion sur la Palestine. Dans la foulée, Loretta Pettwlay, membre du collectif sud-américain Gee’s Bend, a également retiré sa contribution de l’exposition collective «Unravel».

Née à Paris, Yto Barrada vit et travaille entre Tanger, sa ville d’origine, et New York aux Etats-Unis. En 2006, elle a créé la Cinémathèque de Tanger, dont elle a assuré la directriction artistique pendant plusieurs années. Son travail inclut photographies, sculptures, éditions et installations.

Ses œuvres ont été exposées à la Tate Modern (Londres), au MoMA (New York), à la Renaissance Society (Chicago), au Witte de With (Rotterdam), à la Haus der Kunst (Munich), au Centre Pompidou (Paris), à la Whitechapel Gallery (London) et à la Biennale de Venise (2007 et 2011), entre autres.