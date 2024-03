Portugal : Le Maroc premier pays invité du Festival MED à Loulé

Le Maroc sera le premier pays invité d’honneur du Festival MED à Loulé, prévu dans la région de l’Algarve (sud du Portugal) du 27 au 30 juin 2024. Cette annonce a été faite lors du salon du tourisme BTL à Lisbonne, où ont été dévoilés les premiers artistes à l’affiche de cette prochaine édition. En effet, la grande nouveauté de cet évènement musical estival sera désormais de mettre en vedette un pays par édition. Le royaume a été choisi en premier pour «mettre en valeur sa culture et ses traditions, que ce soit à travers la musique, l’artisanat, la gastronomie, la littérature ou d’autres expressions culturelles», rapportent les médias portugais.

Parmi les premiers artistes confirmés cette année figurent Oum (Maroc), Afrotronix (Tchad), Anthony B (Jamaïque), Antti Paalanen (Finlande), Bixiga 70 (Brésil), Chico César (Brésil), Dubioza Kolektiv (Bosnie-Herzégovine), Idiotape (Corée du Sud), Kumbia Boruka (Mexique/Chili/Argentine/France), Mazgani (Portugal/Iran), Mouvman Alé (La Réunion), Puuluup (Estonie), Roberto Fonseca (Cuba), Sofiane Saidi (Algérie), Throes+The Shine (Angola/Portugal), Tito Paris (Cap-Vert), Kumpania Algazarra, Lina, Rita Vian et Teresinha Landeiro (Portugal).

Conseiller municipal à Loulé et directeur du Festival MED, Carlos Carmo est revenu auprès de Portugal Resident sur le choix de mettre en lumière un pays voisin du sud. «Notre identité culturelle et notre patrimoine historique sont étroitement liés à l’héritage arabe laissé sur notre territoire. Par exemple, Loulé a une forte influence arabe. Elle abrite les seuls bains musulmans conservés de la péninsule ibérique», a-t-il expliqué.

Ville de marché et destination portuaire par excellence, Loulé est en effet située dans la région la plus au sud du Portugal, point de rencontre historique des civilisations africaines, arabes, amazighes, ibériques et européennes, qui ont façonné les cultures du pourtour méditerranéen. «De plus, les liens avec le Maroc se sont renforcés ; ce choix était donc tout à fait logique», a ajouté l’élu municipal socialiste.

Lors de cette édition, un souk (marché) sera recréé dans le cloître du couvent Espírito Santo de Loulé, permettant aux festivaliers de «découvrir la véritable atmosphère» du pays invité et de sa région, à travers une expérience immersive «dans les décorations, les senteurs et saveurs, la musique et les danses», selon un communiqué de la municipalité de Loulé. A cette occasion, la cuisine et la gastronomie marocaines seront «l’un des temps forts» de cette édition, qui proposera des séances de dégustation de plats typiques comme «les tajines, le couscous, ou encore le traditionnel thé à la menthe».

Par ailleurs, des spectacles et des performances musicales mettront en avant des artistes marocains, qui feront découvrir l’héritage artistique du pays. Une centaine d’artisans présenteront aussi leur travail, tandis que deux expositions seront ouvertes au public.

En tout, l’édition 2024 du festival devrait proposer 90 heures de musique live, réparties en 54 concerts sur 12 scènes, avec la participation de 358 musiciens issus de 30 pays.