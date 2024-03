L’acteur franco-marocain Gérard Darmon soutient Israël dans le massacre des Palestiniens [vidéo]

Naturalisé au Maroc à titre exceptionnel en 2012, l’acteur franco-marocain Gérard Darmon a récemment exprimé son soutien à l’armée israélienne dans le massacre des Palestiniens. Alors que la guerre menée par l’occupation dans la bande de Gaza dure depuis cinq mois, une vidéo de l’artiste a circulé sur les réseaux sociaux, où on le voit en Israël, s’adressant à des membres de l’armée.

«Vous êtes notre fierté, vous êtes notre honneur. Sans vous, on ne serait pas là. Vous faites vivre l’Etat d’Israël. Am Israël Haï», a déclaré Gérard Darmon aux soldats, lors de l’un de leurs rassemblements.

Vous êtes notre fierté, vous êtes notre honneur. Sans vous, on ne serait pas là. Vous faites vivre l'État d'#Israel . "Am Israël Haï", a déclaré l’acteur Gérard #Darmon aux soldats israéliens de passage en #Israël .#France #Palestine #Gaza#GerardDarmon pic.twitter.com/NP2zAjK1Io — Josly Ngoma (@josly_ngoma) March 5, 2024

Connu pour son soutien à Israël, Gérard Darmon s’est engagé activement dans la promotion du récit sioniste, depuis sa jeunesse. En tant que membre de l’Hanoar Hatzioni («Organisation pionnière mondiale des jeunes sionistes»), il est précédemment parti vivre pendant quelques mois dans le kibboutz Hasolelim, après avoir abandonné ses études secondaires durant son année du baccalauréat. Depuis 1926, cette structure s’active en Europe et dans des pays d’Amérique.

Plus récemment, Gérard Darmon a critiqué le réalisateur Jean-Luc Godard après son décès, le 13 septembre 2022. Dans l’émission C à vous sur France 5, il a eu des propos acerbes en reprochant au défunt d’exprimer un certain antisémitisme, sous couvert d’engagement artistique antisioniste.

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre menée par l’armée d’occupation israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 30 000 morts parmi les habitants palestiniens.