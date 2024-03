Code de la famille : Le PJD qualifie ses détracteurs de «voix dissonantes»

Le PJD remet une couche contre le CNDH et des partis de gauche, notamment le PPS et l’USFP, qui ne partagent pas sa vision sur la réforme du Code de la famille. Dans un communiqué, publié le jeudi 7 mars, le secrétariat général de la formation islamiste a qualifié ses détracteurs de «voix dissonantes nostalgiques à des pratiques et des discours révolus».

L’instance affirme que ces opinions ne «dissuaderont pas le PJD d'exercer de manière institutionnelle ses rôles constitutionnels et politiques dans la défense de son point de vue et de ses positions sur toutes les questions sociétales, notamment les questions relatives au référentiel et des constantes constitutionnelles». Et de conclure en adressant un message «de mobilisation à l’ensemble des citoyens et citoyennes et aux militants et militantes».

Le 3 mars à Casablanca, Abdelilah Benkirane a mis en garde contre l’adoption, dans la révision en cours du Code de la famille, de dispositions qui s’opposent à l’islam. Il a appelé ses fidèles «à faire tout le nécessaire pour préserver la famille, en organisant même une marche nationale de millions de personnes pour exprimer leur opinion». Le secrétaire général a notamment accusé le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, et le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah de «s’opposer au Coran et au rite malékite» et de manquer de courage «pour l’exprimer publiquement aux Marocains».

Le PJD prépare la tenue de son prochain congrès, prévu entre avril et mai 2023.