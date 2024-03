Etats-Unis : L’ambassadeur du Maroc Youssef Amrani présente ses lettres de créance à Joe Biden

Le président américain Joe Biden a reçu, à la Maison Blanche, Youssef Amrani, qui lui a présenté ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur du Maroc. A l’issue de cette audience, le diplomate a exprimé, dans une déclaration à la MAP, son engagement à œuvrer conformément aux orientations royales pour l’approfondissement de l’alliance historique et stratégique entre les deux pays.

Honored to present my credentials to HE the President of the United States of America @POTUS, marking the official start of my mission as Amb of His Majesty the King to the #USA. Eager to enhance our historic ties, promote our shared values and advance our strategic partnership. pic.twitter.com/GyN6QwMzAr