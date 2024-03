Etats-Unis : Meteor Airlines, du rock amazigh au festival South by Southwest du Texas

Le groupe de rock marocain Meteor Airlines se produira à Austin, dans le Texas (Etats-Unis), à l’occasion de la 38e édition du festival de musique South by Southwest (SXSW) du 11 au 16 mars 2024. Mêlant musique, cinéma et autres expressions artistiques novatrices, l’évènement ouvrira sa scène à la formation qui y représente le Maroc, cette année, avec une série de concerts et de rencontres sur la durée du festival.

Dans le cadre de ses prestations, Meteor Airlines sera la tête d’affiche du showcase officiel de WOMEX au SXSW, le 14 mars au Flamingo Cantina. «WOMEX, reconnu pour promouvoir les artistes émergents à l’échelle internationale, s’associe chaque année au SXSW pour favoriser les échanges interculturels et la collaboration entre professionnels de la musique», fait savoir un communiqué du groupe.

La musique de Meteor Airlines reflète en effet le parcours éclectique de ses membres, «depuis les profondes montagnes du sud-est de l’Atlas au Maroc jusqu’au paysage dynamique du festival de musique South by Southwest», ajoute la même source, promettant que cette participation sera «un moment fort du festival cette année, offrant au public du SXSW une expérience musicale immersive».

Depuis 2016, les Meteor Airlines captivent un public de plus en plus fidèle, grâce à «leur mélange distinctif de rock amazigh» qui aura fait d’eux des pionniers, inspirés par le patrimoine ancestral marocain, «la culture, l’histoire, les valeurs et les thèmes mondiaux».