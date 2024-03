Ramadan : Changement des horaires de travail dans les administrations et les collectivités territoriales

Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales subiront un changement durant le mois de ramadan, annonce jeudi le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration.



Dans un communiqué, le ministère précise qu'il sera procédé à l'adoption de l'horaire continu de 09h00 à 15h00, du lundi au vendredi, soulignant que les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour leur permettre d'accomplir la prière du vendredi.