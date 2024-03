Maroc : Vents forts, pluies orageuses et chutes de neige du vendredi au dimanche

Des rafales de vent localement fortes, de fortes pluies orageuses ainsi que des chutes de neige sur les reliefs au-delà de 1 700 m sont attendues, du vendredi au dimanche, dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).



Des rafales de vent localement fortes (85-100 km/h) intéresseront, du vendredi à 20h au samedi 23h dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Driouch, Nador, Berkane, Oujda-Angad, Jerada, Figuig, Taourirt, Guercif, Taza, Boulemane, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub, El Hajb, Ifrane, Midelt, Tinghir et Ouarzazate, , fait savoir la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.



Le même phénomène (75-85 km/h) est attendu, du vendredi à 18h au samedi à 18h, les provinces MDiq-Fnideq, Larache, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tétouan, Kénitra, Rabat et Salé, poursuit la même source.



De fortes pluies orageuses (40-70 mm) concerneront, du samedi à minuit au dimanche à 18h, les provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, MDiq-Fnideq, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Al Hoceima et Taounate, ajoute -t-on. Des chutes de neige (15-35 cm) sont prévues, du samedi à 15h00 au dimanche midi, dans les provinces d'Al Haouz, Ouarzazate, Azilal, Tinghir, Beni Mellal, Midelt, Ifrane, Boulemane, Sefrou, Guercif et Taza, conclut le bulletin d'alerte.