Armement : Les FAR testent un avion de transport brésilien

Le Maroc continue de diversifier ses fournisseurs en armement, opérant une ouverture sur le Brésil. Les Forces armées royales (FAR) testent, en effet, un avion de transport militaire, le KC-390, de fabrication brésilienne, rapporte le quotidien espagnol La Razon.

Sur le marché, l’appareil séduit par son prix. Il coûte 50 millions de dollars, soit la moitié du prix d’un C130 américain. L’avion, de taille moyenne, propulsé par deux moteurs, peut transporter une cargaison de 26 tonnes ; 80 soldats ; 74 brancards et 8 auxiliaires soit 66 parachutistes, ajoute la même source.

Pour rappel, le Maroc et le Brésil avaient conclu, le 13 juin 2019 à Brasilia, un accord de coopération militaire. Le texte a été adopté, en février et mai 2023, par les deux Chambres du Parlement brésilien. Les Forces armées royales sont intéressées également par les systèmes de missiles Astros de fabrication brésilienne, déjà commandés notamment par les Emirats arabes unis, le Bahreïn, et l’Arabie saoudite.