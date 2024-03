Khaliya 3, une résidence artistique en BD entre talents marocains d’ici et d’ailleurs

La troisième édition de la résidence artistique BD Khaliya (Khaliya 3), qui se tient du 4 au 10 mars au Studio Hiba à Casablanca, a comme thème «Khaliya d’ici et d’ailleurs». En effet, elle réunit pour la première fois des jeunes auteurs illustrateurs de bandes dessinées marocains établis au pays et ceux résidant à l’étranger. En collaboration entre le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), les fondations Al Mada et Hiba, il s’agit d’«une opportunité unique» pour promouvoir cette expression artistique, encore peu explorée «malgré une communauté artistique dévouée», indique un communiqué.

Précédemment, l’initiative a rassemblé un total de 20 artistes. Il a d’abord été question de publier une première bande dessinée, «sur un thème ouvert», puis une autre sur le thème de la mort (Khatar L’mawt), lors de la seconde édition. Cette année, la collaboration tripartite entre le CCME et les deux fondations donnera lieu à «un projet ouvert à l’échelle internationale», font savoir les organisateur. Celui-ci permettra de réunir les jeunes talents du Maroc et de la diaspora, accompagnés par deux artistes venus du Maroc et de France : Zineb Benjelloun et Rakidd.

Cette résidence artistique fait suite à un appel à candidature lancé par les trois institutions. 11 jeunes talents ont été retenus, sur la base de 84 demandes de participation reçues. Dans le même cadre, des masters class en ligne ont connu la participation de professionnels d’ici et d’ailleurs. Ainsi, Hicham Lasri (réalisateur, scénariste, auteur de roman graphique…) et Aniss El Hammouri (auteur de BD) sont revenus sur leurs expériences, tout en abordant la question de l’écriture scénaristique.

«En favorisant une meilleure compréhension mutuelle entre les jeunes des deux rives et en renforçant les liens interculturels», cette troisième édition «offre également une vitrine pour promouvoir la diversité et les dynamiques de la migration marocaine, à la fois au Maroc et à l’étranger», ajoutent les organisateur. Par la même occasion, l’idée sera de «créer des débouchés professionnels pour les jeunes talents, leur assurant une visibilité internationale et contribuant ainsi à propulser la bande dessinée comme une forme artistique majeure».

«En mettant en lumière le travail réalisé à travers des expositions, des présentations et des invitations à des festivals, cette édition spéciale de Khaliya d’ici et d’ailleurs joue un rôle crucial dans la reconnaissance et la valorisation de cet art, tant sur le plan local qu’international», rappelle-t-on.