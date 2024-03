Maroc : L’Association Dar Zhor sensibilise aux dangers du cancer du col de l’utérus

Au Maroc, l’Association Dar Zhor a lancé une large campagne de sensibilisation sur l’importance de lutter et de prévenir contre le cancer du col de l’utérus, avec la mobilisation de partenaires médicaux. Depuis lundi dernier et à l’approche du 8 Mars, cette initiative a également vocation à informer les femmes, les filles et leurs familles sur les risques, ainsi que sur le dépistage. Sur les réseaux sociaux, elle propose notamment des capsules informatives en arabe, en amazigh et en français.

«En tant que professionnels de santé, il est de notre devoir de mettre en lumière les moyens les plus efficaces pour prévenir et détecter des maladies graves comme le cancer du col de l’utérus. Nous sommes fiers de nous associer à cette initiative et nous nous engageons à continuer nos efforts pour sensibiliser et informer notre communauté sur cette question essentielle pour la santé des femmes au Maroc», déclare Dr Soumia Kabbaj, présidente de l’Association marocaine de médecine de famille, citée dans un communiqué.

Dans le même cadre, Dar Zhor propose, le 8 mars, un dépistage gratuit pour 100 femmes, à travers la méthode combinée de cotesting. Il s’agit de mêler l’examen cytologique au test HPV-HR pour plus de précision dans les résultats, une analyse plur rapide des échantillons grâce à l’intelligence artificielle, et ainsi une réduction du délai d’attente. Cette action sera menée de 14 à 18 heures, au Centre de la Fondation Mohamed V Errahma à Casablanca.

«Notre vision est ambitieuse mais réalisable : éliminer le cancer du col de l’utérus dans notre pays. Nous croyons fermement qu’avec une sensibilisation accrue, des programmes de dépistage efficaces, et un accès équitable aux soins de santé, nous pouvons combattre cette maladie et offrir un avenir plus sain et prometteur à toutes les femmes de notre pays», déclare pour sa part la présidente de Dar Zhor, Dr Myriam Nciri.

Son association rappelle que dans le pays, le cancer du col de l’utérus est le deuxième à toucher les femmes, avec 2 644 nouveaux cas et 1 468 décès par an.