Salon ITB Berlin : L’ONMT renforce la présence du Maroc sur le marché allemand du tourisme

Une délégation d’opérateurs du tourisme publics et privés, menée par Adel El Fakir, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), participe du 5 au 7 mars au Salon international du tourisme de Berlin (ITB Berlin), dans le but de renforcer la présence du Maroc sur le marché allemand, l’un des marchés émetteurs les plus importants en Europe.

L’ONMT mène ainsi une opération offensive sur ce salon du tourisme considéré comme le plus grand salon mondial de l’industrie du voyage, avec à la clé des rencontres et des partenariats stratégiques pour l’Office sur le marché allemand, indique un communiqué de l’ONMT.

La task force comprend notamment Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière et Mohamed Semlali, président de la Fédération nationale des agences de voyage. La délégation a également été rehaussée par la présence de Zohour Alaoui, ambassadrice du Maroc en Allemagne. Pour cette édition, les projecteurs ont été mis sur deux destinations phares : Agadir et Marrakech, sur un espace dédié de 130m², qui met en avant les atouts de ces deux villes, très prisées par les touristes allemands.

«Pour cette édition, nous avons mis en place une task force dont l’objectif est de stimuler notre présence sur le marché allemand, un marché stratégique pour la destination Maroc qui représente plus de 67 millions de voyages dont 73% à l’étranger avec une préférence pour les destinations méditerranéennes», a souligné Adel El Fakir, cité dans le communiqué. Quatre partenariats ont donc été signés avec des opérateurs de renom dans le but de drainer plus de voyageurs vers le Maroc et augmenter le nombre de sièges et de vols vers les destinations marocaines, fait savoir l’ONMT, précisant que ces accords couvrent une période de trois ans.

Un accord a ainsi été signé avec Der Touristik, deuxième fournisseur de voyages sur le marché allemand et qui dispose d’un portefeuille important de 6,5 millions de touristes. Un autre partenariat a été conclu avec Alltours, qui propose une vaste sélection de voyages, allant des séjours tout compris aux voyages sur mesure, en passant par les circuits et les croisières. Il dispose d’un portefeuille de 2 millions de clients et d’un réseau de 171 agences de voyage.

De même, un accord de partenariat a été paraphé avec Condor Airlines pour les trois prochaines saisons, en vue de sécuriser les vols vers la station balnéaire d’Agadir, depuis les principaux bassins émetteurs en Allemagne. Il s’agit de l’une des principales compagnies aériennes allemandes low-costs spécialisées dans les vols de vacances, qui dessert 90 destinations dans le monde et transporte plus de 8 millions de passagers par an, relève l’Office.

Enfin, un partenariat a été noué avec l’Association Allemande du Voyage (DRV), dont les membres réalisent la majorité des ventes sur le marché des voyagistes et des agents de voyages en Allemagne. L’accord prévoit des actions concrètes et des visites annuelles des décideurs de la distribution allemande au Maroc.

Par ailleurs, l’ONMT a multiplié les réunions stratégiques avec les directeurs et présidents des TO, voyagistes et transporteurs aériens comme TUI en présence de son CEO, Sebastian Ebel, et la compagnie Wizzair en présence de son président, Robert Carey.

Des rencontres ont également eu lieu avec Jet2, V-Tours, ainsi que plus de 26 grands groupes issus de secteurs variés, comme le tourisme culturel, le tourisme de luxe, le MICE, les circuits personnalisés, le divertissement et le transport aérien, comme Invia, Holiday Makers, FTI, Tischler Reisen, Berge & Meer, Kuoni, Spotify, Golf Reisen Austria ou encore Discover Airlines.

«Avec cette opération offensive de l’ONMT et les engagements d’ores et déjà pris par les voyagistes allemands en faveur de la destination Maroc, les arrivées des Allemands devraient réaliser une véritable montée en puissance durant cette année 2024 et pour les années à venir. Light In Action continue», conclut le communiqué.