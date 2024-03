Islande : Un premier vol direct depuis et vers le Maroc à partir d'octobre 2024

La compagnie aérienne low cost PLAY lancera le tout premier vol direct entre l'Islande et le Maroc, à partir d'octobre prochain. Ce programme, prévu les jeudis et dimanches, reliera Reykjavik à la ville de Marrakech. L'idée est de «rendre les voyages plus abordables» entre ces deux destinations, a déclaré Birgir Jónsson, PDG de PLAY.

Cité par Simple Flying, le représentant de la compagnie aérienne indique que cette programmation serait positivement accueillie par les voyageurs désireux de visiter l'Islande depuis le Maroc.

L'inclusion de la destination Maroc aux vols direct de PLAY a été actée, en vertu d'un partenariat entre la compagnie et l'Office national marocain du tourisme (ONMT).