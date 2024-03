Barcelone : Mohamed El Amrani remporte le Prix de la meilleure émission radio pour l'inclusion

L'émission De donde eres tu ? (D'où viens-tu ?) de la radio nationale espagnole Radio 4, présentée par Mohamed El Amrani, a remporté le Prix Radio Association pour l'inclusion. Le programme, diffusé tous les jeudis soir, met en avant les expériences et les opinions de générations d’Espagnols ayant des racines dans d'autres parties du monde. Le jeune présentateur marocain y donne la parole et présente la vie quotidienne, les difficultés, les avantages et les curiosités de jeunes catalans d'origines diverses, d'une manière détendue et complète, a indiqué le jury du prix, lors d'une cérémonie tenue récemment au Palais de la Musique à Barcelone.

"C'est une récompense qui me rend fier, car elle confirme le succès de l’émission qui touche toutes les sensibilités et nationalités, sans distinction aucune’’, a déclaré à la MAP Mohamed El Amrani. Il s’est dit honoré, en tant que Marocain, de contribuer à donner la parole à des personnes qui vivent dans l'ombre, mais dont le rôle dans la société espagnole est de plus en plus important, précisant que ‘’l’objectif de l’émission est de montrer que la richesse réside dans la différence de nos opinions et de nos expériences’’.



Natif de Chefchaouen en 1992, Mohamed El Amrani a créé l'Association Azahara pour la promotion du dialogue culturel et social entre le Maroc et l’Espagne. Son engagement associatif lui a valu deux prestigieux prix, celui de la Fondation Prince de Gérone (FPdGi), catégorie social, qui lui a été remis en 2014 par le roi Felipe VI d’Espagne et le Prix national jeune entrepreneur social, décerné par l'Université européenne de Madrid et la Fondation internationale Youth.