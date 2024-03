Melilla : Le Leader du parti de la communauté marocaine arrêté

La police espagnole a arrêté, mardi, le chef de la formation politique Coalition pour Melilla (CpM, opposition). Mustapha Aberchan est notamment poursuivi pour «fraude électorale» (lors de la campagne des élections communales 2023), «trafic d’influence et malversations dans l’octroi de marchés publics», rapportent des médias ibériques. La police a également arrêté six autres p'membres du parti CpM, et procédé à des perquisitions dans des domiciles et bureaux appartenant aux suspects.

CpM était dans le tour de table d’une coalition de partis, formée également par le PSOE et présidée par Eduardo de Castro (un ancien de Ciudadanos), qui avait dirigé le gouvernement de la ville de juin 2019 à juillet 2023.

Pour l’heure, les médias ibériques n’ont pas encore rapporté d’éventuelles arrestations d’anciens responsables socialistes ou de l’ex-chef de l’exécutif local.

Coalition pour Melilla est populaire au sein de la communauté autochtone musulmane d’origine marocaine.