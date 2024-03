Maroc : Arrivée de la première dame de Côte d’Ivoire pour une visite de travail

La première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée, mardi en fin d’après-midi à Salé, pour une visite de travail au Maroc dans le cadre du lancement de la deuxième phase de la campagne ivoirienne Unis, on s’entend mieux, qui vise à redonner l’ouïe à des enfants africains défavorisés. Elle a été accueillie la princesse Lalla Asmae.



Après avoir passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, la princesse et la première dame de Côte d’Ivoire ont été saluées par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi et le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi.



La princesse et la première dame ont été également saluées par le président du conseil préfectoral de Salé, Noureddine Lazrek, le président du conseil communal de Salé, Omar Sentissi, le vice-président des Lions International et représentant des Lions d’Afrique, Manoj Shah, le coordinateur de la Fondation Lalla Asmaa, Karim Essakalli et l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani.



Par la suite, la princesse Lalla Asmae a été saluée par les membres de la délégation accompagnant la première dame de Côte d’Ivoire, composée notamment de Yves Tadet, chargé d’affaires de la fépublique ivoirienne au Maroc, Patricia Sylvie Yao, directrice de cabinet, et Nadine Sangare, directrice nationale de la Fondation Children Of Africa. Dominique Ouattara a, par la suite, été conviée à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.



Après une brève pause au salon royal de l’aéroport, le cortège s’est dirigé vers le Palais des hôtes royaux, lieu de résidence de Dominique Ouattara.