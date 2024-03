Jazzablanca 2024 : L’artiste britannique James Blunt à l’affiche de la 17e édition

La 17e édition du festival Jazzablanca, du 6 au 8 juin, met à l’affiche l’artiste britannique James Blunt, qui se produira sur la scène Casa Anfa, vendredi 7 juin à Anfa Park. Mondialement connu pour ses chansons à succès «You’re Beautiful» et «Goodbye My Lover», le chanteur n’était pas prédisposé à une carrière musicale. Après des études dans l’aérospatiale, il suit initialement le destin familial, en s’engageant dans l’armée.

Au sein de l’armée britannique, James Blunt participe à une mission de paix de l’ONU en Ex-Yougoslavie. C’est durant cette période difficile qu’il prend conscience de son penchant pour la musique. En 2002, il se retire des rangs pour s’engager dans ce qui deviendra une carrière musicale mondiale. Sorti en 2004, son premier album «Back to bedlam» est un succès planétaire.

«Avec 7 albums à son actif, des millions d’exemplaires vendus et une multitude de récompenses internationales (Brit Awards, Ivor Novellos, nominations aux Grammys...), James Blunt séduit avec son style folk-pop distinctif, sa voix caractéristique de falsetto et son air d’éternel ado», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«Who we used to be», tiré de son septième album, signe son grand retour sur scène. Ainsi, James Blunt part en tournée internationale dans le cadre de nombreux festivals, y compris Jazzablanca.

«Illuminant chaque année Casablanca de ses notes et ambiances envoûtantes, Jazzablanca illustre l’âme cosmopolite de la ville et demeure un rendez-vous incontournable grâce à l’expérience festivalière unique et immersive qu’il propose à chaque édition», ajoutent les organisateurs.

Ces derniers promettent une 17e édition qui «rassemblera un éventail musical éclectique et affiné», dont la programmation sera dévoilée, au fur et à mesure, durant le mois de mars.