Maroc - Espagne : Nizar Baraka s’entretient avec le ministre des Transports Óscar Puente

Les ministres Nizar Baraka et Óscar Puente / Ph. Ministère des Transports et de la mobilité durable - Espagne

Le ministre marocain de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre espagnol des Transports et de la mobilité durable, Óscar Puente Santiago, sur plusieurs projets de coopération.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Baraka a affirmé que ces entretiens avaient été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de projets d’envergure relatifs aux infrastructures et du Mondial 2030 de football, co-organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Les entretiens ont également porté sur le projet de liaison continentale entre le Maroc et l’Espagne, qui contribuera à la consolidation des relations bilatérales distinguées, inscrites dans une dynamique avancée, a poursuivi le ministre. Il a dans ce sens évoqué la réunion du Comité mixte hispano-marocain, qui se tiendra fin mai prochain, afin d’élaborer une feuille de route pour l’évaluation des études réalisées à cet effet et de finaliser la conception de ce projet stratégique pour les deux pays, ainsi que pour les continents africain et européen.



Qualifiant cette rencontre de "fructueuse", Óscar Puente Santiago a pour sa part indiqué que ces entretiens avaient été l’occasion d’examiner divers projets dans le domaines des infrastructures, dont les réseaux ferré et routier, les défis communs liés à l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030, ainsi que la coopération portuaire.

Il a, par ailleurs, salué les bonnes relations unissant le Maroc et l’Espagne, appelant à tirer profit de cette dynamique en vue de réaliser davantage de progrès dans les deux pays.