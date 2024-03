Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme déçoit le Polisario

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Volker Türk, a pris la parole, ce lundi 4 mars à Genève, lors des travaux de la 55ème session du Conseil des Droits de l’Homme. Une intervention qui risque de décevoir le Polisario. Et pour cause, l’Autrichien a ignoré de mentionner dans son bilan sur les «55 conflits», qui secouent les quatre coins du monde, la «guerre» du Front contre le Maroc et «l’occupation du Sahara».

Volker Türk a pourtant cité des zones de tensions géographiquement très proches du Sahara occidental comme le Mali, le Tchad ou le Soudan. Le Haut-Commissaire de l’ONU a exprimé aussi sa préoccupation d'arrestations de militants de l’opposition au Sénégal, opérées dans le sillage du report de l’élection présidentielle qui était prévue le 25 février. Dans son discours, le responsable onusien a évité de citer d’éventuelles violations des droits humains commises par le Maroc ou l'Algérie.

Pour rappel, dans son dernier rapport sur la situation au Sahara, le secrétaire général des Nations unies avait tenu à prendre ses distances avec la version du Polisario sur l'existence d'une «guerre» dans la région. Antonio Guterres avait seulement noté la «persistance d’une faible hostilité entre le Maroc et le Front Polisario».