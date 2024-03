Espagne : Le ministre des Transports au Maroc lundi et mardi

Le ministre espagnol des Transports et de la mobilité durable, Óscar Puente, rencontre ces lundi et mardi à Rabat son homologue marocain, Mohamed Abdeljalil, ainsi que le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka. Les échanges porteront sur des questions d’intérêt commun entre les deux pays, en matière de transports et d’infrastructures, ainsi que les projets importants qui seront réalisés prochainement, indique un communiqué.

Pour sa toute première visite officielle au Maroc, Óscar Puente échangera avec Mohammed Abdeljalil concernant l’élargissement du réseau ferroviaire interrégional, interurbain et à grande vitesse, au vu des capacités et de l’expertise du voisin ibérique en la matière. En réunion avec Nizar Baraka, le ministre espagnol va par ailleurs aborder les questions liées à la coopération portuaire bilatérale.

Au programme de cette visite, Puente se rendra également au siège d’Alsa à Casablanca. Il s’informera sur le travail du transporteur et rencontrera les membres du personnel de l’entreprise.