Casablanca : Des milliers de manifestants contre la famine dans la bande de Gaza

Des milliers de manifestants ont participé, dimanche à Casablanca, à une marche de solidarité avec le peuple palestinien, en proie aux offensives israéliennes depuis le 7 octobre dernier dans la bande de Gaza. Dans cette région seulement, les attaques aériennes et terrestres de l’armée d’occupation ont fait plus de 30 000 personnes.

A l’initiative du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, les manifestants ont protesté au bruit des casseroles et des poêles vides à la main, pour alerter sur la situation que vivent les habitants de la bande de Gaza.

Les participants ont par ailleurs brandi des slogans en soutien au peuple palestinien et à sa cause. Par ailleurs, ils ont dénoncé la normalisation avec Israël, exigé la fin du siège de la bande de Gaza et appelé à autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire et des médicaments.