Défense : L’Allemagne veut conclure un accord militaire avec le Maroc

Le ministre délégué allemand de la Défense, Thomas Hitschler, effectue une visite au Maroc. Il a eu, ce lundi, des entretiens avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi. Le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid, et l’ambassadeur d’Allemagne accrédité à Rabat, ont assisté à la réunion.

Les discussions ont porté «sur des sujets d’intérêt commun et les voies de dynamiser davantage la coopération militaire bilatérale, la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine, le crime transfrontalier et les trafics illicites», rapporte la MAP.

Le ministre allemand a exprimé la volonté de son gouvernement de conclure un accord de coopération militaire avec le royaume. Un cadre de partenariat «qui sera suivi par des accords spécifiques dans le domaine de la défense et de la protection des informations classifiées», ajoute la même source.

Le ministre Loudyi a mis en exergue l’Initiative royale visant à transformer la façade atlantique de l’Afrique en un pôle d’intégration économique, un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagées, incluant tous les pays de la bande atlantique du continent.

La visite au Maroc du ministre Thomas Hitschler intervient une semaine après la réunion, à Rabat, entre le président de l’Office fédéral de police criminelle allemande, Holger Münch, et le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

Le soutien de l'Allemagne, exprimé en décembre 2021, au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental avait ouvert une nouvelle page dans les relations entre Rabat et Berlin.