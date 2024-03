Maroc : Une dune étoilée vieille de 13 000 ans dévoile ses mystères

De loin, elles ressemblent à des pyramides de sable, avec des pentes brillantes, d’où elles sont communément appelées les dunes étoilées. Il s’agit des dunes désertiques les plus grandes et les plus complexes à analyser sur la planète.

Les dunes stellaires sont également uniques, car elles sont les plus hautes, avec des formations similaires trouvées même en dehors de notre système solaire, sur Mars et sur Titan, la lune de Saturne. Les dunes étoilées sont répandues dans les déserts, notamment dans le sud-est du Maroc, près de la frontière algérienne. Là, une dune étoilée appelée Lalla Lallia met dévoile le caractère unique de ces structures de sable complexes.

Des scientifiques de l’Université du collège de Londres et de l’Université d’Aberystwyth au Pays de Galles se sont rendus à Erg Chebbi, un grand site désertique de dunes près de M’hamid El Ghizlane, pour étudier la dune étoilée de Lalla Lallia. Ils en révèlent des détails dans un article publié, lundi, par la revue scientifique Nature.

Lalla Lallia, le point sacré le plus élevé

La dune étoilée, qui signifie «point sacré le plus élevé», a des pentes cumulant 100 mètres de haut et 700 mètres de large. L’étude révèle que Lalla Lallia doit sa forme aux vents soufflant de deux directions principales : le fort vent «Sirocco» du sud-ouest au nord-est et le vent plus faible «Chergui» du nord-est au sud-ouest. L’étude montre également que le vent d’est est moins fréquent.

Ce mouvement des vents ajoute au caractère unique de ces dunes. En étudiant le déplacement de la dune de sable au fil du temps, les scientifiques ont constaté que le sable bougeait principalement de manière latérale, jusqu’à 17 mètres au maximum, mais généralement moins de 3 mètres en 16 mois.

La direction de ce mouvement dépend de la partie du bras de la dune sur laquelle il se trouve, sachant que le vent souffle plus fortement au fur et à mesure que l’on s’approche du sommet. Pour déterminer l’âge des différentes parties de la dune, les scientifiques ont eu recours à la datation optique.

Les résultats ont montré que le fond de la dune constituait la partie la plus ancienne, avec des grains de sable datés de 13 000 à 9 500 ans. Au sommet, le sable remonte à seulement 150 ans. Les «bras» de la dune qui lui donnent sa forme en étoile sont également plus recents, datés de moins de 70 ans.

Concernant la partie la plus ancienne de la dune étoilée, le professeur Geoff Duller du département de géographie et des sciences de la Terre à l’Université d’Aberystwyth, parmi les auteurs de l’étude, a déclaré à The Guardian que «la dune a été stabilisée par la végétation». «Les choses seraient restées ainsi pendant environ 8 000 ans. Puis le climat a recommencé à changer et cette dune étoilée a commencé à prendre forme», a-t-il expliqué.