Le Maroc acquiert des véhicules blindés auprès de la Turquie cette année

La Turquie livrera au Maroc 200 véhicules blindés «Cobra 2», dont une partie sera acheminée cette année et une autre l'année prochaine. Fabriqué par la société de défense turque Otokar, ce nouveau matériel militaire peut être utilisé dans diverses missions des Forces armées royales (FAR) et peut être équipé de missiles. La valeur totale de ce nouvel accord est de 136 millions de dollars.

Le «Cobra» a été conçu à l'origine pour l'armée turque en 1997. Il s'agit d'un véhicule blindé tactique à quatre roues et doté de caractéristiques techniques avancées, telles qu'une meilleure protection balistique, une charge utile plus importante et plus d'espace intérieur.

Le peut être servir de véhicule blindé de transport de troupes, de véhicule antichar, de plateforme de reconnaissance, d'unité d'observation au sol, de point d'observation avancé, ou même d'ambulance blindée.

Aussi, le Cobra peut également être utilisé comme véhicule amphibie. Il atteint une vitesse maximale de 115 km/h, avec une accélération de 0 à 60 km/h en 13 secondes et une autonomie de 725 kilomètres.

Le groupe Otokar a annoncé, le 14 décembre 2023, avoir reçu «une commande étrangère de véhicules blindés 4x4 d'une valeur d'environ 136 millions de dollars». Le contrat inclut aussi «des pièces de rechange, du matériel de maintenance et des services de formation».