Surf : Ramzi Boukhiam se qualifie pour les JO 2024

Le surfeur marocain Ramzi Boukhiam a réussi à décrocher son billet pour les Jeux olympiques Paris 2024 lors de sa participation aux Jeux Mondiaux de surf ISA World Surfing Games, qui se poursuivent jusqu'à ce 3 mars à Porto Rico.



Il s'agit de la deuxième qualification consécutive du surfeur marocain aux Jeux olympiques après Tokyo 2020.



Selon la Fédération Royale Marocaine de Surf et Bodyboard, cette qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024, "marque un moment historique pour le surf marocain".



La qualification de Ramzi Boukhiam "reflète non seulement son talent exceptionnel et son dévouement au sport, mais aussi l'évolution du surf marocain comme discipline olympique", se félicite la Fédération.



Et d'ajouter que cette qualification "contribuera à inspirer une nouvelle génération de surfeurs dans le pays et au-delà".



Ramzi Boukhiam, 30 ans, a fait son retour récemment sur la scène mondiale de surf pour disputer le World Surf League Championship Tour 2024 (WCT 2024) qui réunit l’élite mondiale du surf professionnel.



Le surfeur marocain s’était qualifié à l’issue de la saison 2022 des Challenger Series (CS), mais une blessure au début de l’année 2023 l’avait empêché de participer au Championship Tour (CT).