Congrès de l’Istiqlal : La «bataille des assiettes» n’aura pas lieu

Le 18e congrès de l’Istiqlal ne devrait pas connaître une nouvelle édition de la «bataille des assiettes», du 29 septembre 2017 à Rabat. Les partisans de Nizar Baraka ont réussi, en échange d’une promesse ministérielle, de convaincre l’homme fort au parti, Hamdi Ould Errachid, par ailleurs maire de Laâyoune, et qui contrôle les trois inspections du PI au Sahara, de bénir un second mandat de l’actuel ministre de l’Equipement et de l’eau à la tête de la Balance.

Ce feu vert a permis à l’Istiqlal d’annoncer officiellement, ce samedi, la date de son 18e conclave, prévu du 26 au 28 avril à Bouznika. L’actuel secrétaire général est, désormais, assuré de se présenter comme l’unique candidat à sa propre succession. Un consensus qui profite à Nizar Baraka et à Hamdi Ould Errachid.

Ce dernier avait joué un rôle déterminant dans l’élection de Baraka, en 2017, au poste de secrétaire général du PI. Il avait soutenu le candidat pour barrer la route à Hamid Chabat. La séquence de la «bataille des assiettes» avait résumé le bras de fer qui se jouait entre les deux parties.