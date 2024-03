Etats-Unis : Le «Monsieur Sahara» de Joe Biden nommé ambassadeur en Algérie

Joshua Harris et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf / DR.

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a proposé de nommer le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, nouvel ambassadeur en Algérie, indique la Maison blanche dans un communiqué.

Le «Monsieur Sahara» de l’administration Biden devrait succéder à l’ambassadrice Elizabeth Moore Aubin, qui occupe ce poste depuis le 9 février 2022. Cette proposition sera, prochainement, examinée par la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain.

Joshua Harris connaît bien l’Algérie et les responsables de la diplomatie algérienne. Il a visité à deux reprises, en septembre et décembre 2023, dans le cadre d’une tournée au Maroc et en Algérie, destinée à relancer le processus politique concernant le dossier du Sahara occidental. Porteur d’un projet américain de règlement du conflit, le responsable s’est rendu aussi, en septembre, dans les camps de Tindouf. Sur place, il a eu des entretiens avec le chef du Polisario.

La proposition de désigner Joshua Harris nouvel ambassadeur intervient alors que les Etats-Unis se préparent à organiser, en novembre prochain, de nouvelles élections présidentielles.