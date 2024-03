Aéronautique : La société canadienne Shimco va s’implanter au Maroc

Un accord de partenariat a été signé, vendredi à Rabat, entre la Plateforme industrielle intégrée - Midparc et la société canadienne opérant dans le domaine aérospatial, Shimco, pour son implantation dans la zone franche de Nouaceur.



S’exprimant lors de cette cérémonie, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le président de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi, s’est dit honoré d’accueillir la société Shimco, réputée pour son expertise majeure dans le secteur aéronautique.

Shimco est actuellement engagée sur un module de 1 300 m². Elle compte doubler sa capacité dans les trois années à venir, puis de la tripler au bout de sept ans, ce qui traduit le potentiel de développement de ses activités au Maroc, a-t-il fait savoir.



Benbrahim El Andaloussi a par ailleurs mis en avant la forte demande anticipée adressée au Maroc dans le secteur aéronautique, avec des commandes des principaux avionneurs tels que Boeing et Airbus s’étalant sur les dix à douze prochaines années.



Il a également exprimé la satisfaction de Midparc, renforcée par la diversification croissante du marché, illustrée par l’implantation récente du groupe aéronautique espagnol Aciturri, à laquelle s’ajoute désormais celle de Shimco.



Pour sa part, le président directeur général de Shimco, Peter Voss, a mis l’accent sur l’importance de l’implantation de sa société au Maroc, en raison des avantages que le pays offre, notamment en matière de coûts de production.



L’implantation à Midparc constitue une excellente opportunité, étant donné que cette zone est en plein essor dans le secteur aérospatial, a-t-il dit, faisant part de l'ambition de Shimco de doubler sa capacité de production aéronautique dans les trois ou quatre prochaines années.



Midparc est une extension de la zone des industries aéronautiques de Casablanca (Aéropole). Zone industrielle de référence au Maroc, Midparc abrite déjà plusieurs compagnies internationales, telles que Boeing et Stelia Maroc. Elle offre une position logistique exceptionnelle et unique aux portes de l’Europe et de l’Afrique.