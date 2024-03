Agriculture : Le Maroc et la France coopèrent dans la formation technique et professionnelle

Le Maroc et la France ont signé, vendredi à Paris, un arrangement administratif de coopération dans le domaine de la formation technique et professionnelle agricole et de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et forestier.

Cet arrangement a été signé par la direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts du Maroc et la direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire de France, lors d’une cérémonie présidée par le ministre Mohamed Sadiki et et son homologue Marc Fesneau, en marge du Salon international de l’agriculture (SIA), qui se tient à Paris du 24 février au 3 mars.



Il a pour objet de favoriser le développement et la consolidation des échanges et coopérations entre les institutions d’enseignement et de formation professionnelle sous leur tutelle et leur faciliter les liens avec les autres acteurs du secteur, notamment les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires marocaines et françaises, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.



Il s’agit au titre de l’arrangement, de promouvoir et de faciliter la mobilité croisée, de promouvoir les partenariats inter-établissements et de développer l’échange d’expertises en matière de formation, ajoute la même source.



La cérémonie de signature a été précédée par une réunion de travail bilatérale entre Sadiki et Fesneau. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont réjouies de la qualité des relations de coopération technique franco-marocaines, relève le communiqué.



Les échanges ont porté notamment sur les questions de la sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique, des relations commerciales dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines agricole, forestier et halieutique.