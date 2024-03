Casablanca : Casabusway dévoile les détails de son service Busway

A Casablanca, le Busway se met en service à partir de ce vendredi 1er mars 2024, afin de renforcer la desserte et optimiser le service de transport urbain pour des communes de Casablanca, Dar Bouazza et Oulad Azzouz.

Dans ce sens, des connections entre les lignes Casabusway et Casatramway sont assurées, parallèlement à l’adoption de la même gamme tarifaire et conditions de correspondance en vigueur au service tramway.

Ainsi, le prix de la carte d’abonnement mensuel est fixée à 230 dhs et le coût de la carte est de 15 dhs, pour une validité de 5 ans. Pour la carte étudiant, le tarif mensuel est de 150 dhs. Concernant la carte rechargeable, le prix d’un voyage est de 6 dhs.

Pour le titre de voyage, le tarif de 2 voyages est de 14 dhs et selui d’un voyage est de 8 dhs. Le ticket est de 2 dhs inclus. Selob un communiqué, les titres de tramway en circulation et la même gamme tarifaire, ticket, carte rechargeable et abonnements sont valables aussi bien au busway qu’au tram. Aussi, le même titre de transport permet de faire la correspondance entre les deux, gratuitement et dans les 30 minutes entre la validation en sortie et celle en entrée des stations de correspondance.

Casabusway propose désormais une réquence de 5 minutes 30 secondes pendant les heures de pointe, avec un service de 5h30 à 22h30 et une capacité jusqu’à 196 passagers par busway.

Ce dernier compte 42 stations, dont 3 de correspondance avec les lignes de tram (Bw1-Omar Khayam terminus et T1-Laymoun, Bw2-Aéropostale et T2-Place Financière, Bw2-Al Qods et T3-Bd Mohammed VI).

Ce projet a nécessité un investissement de 1,7 milliard de dirhams, avec un volet aménagement urbain de façade à façade. Sur 42 entreprises ayant participé au projet, 30 sont marocaines.