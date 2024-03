Sahel : Des entretiens entre le Maroc et le Tchad à Washington

Washington a accueilli, mercredi, des entretiens entre le Maroc et le Tchad. «J’ai eu le plaisir d’échanger avec le Premier ministre du Tchad sur les liens de longue date entre nos deux pays et notre engagement commun pour une Afrique pacifique et prospère», a écrit l’ambassadeur du royaume aux Etats-Unis, Youssef Amrani, sur la plateforme X.

La réunion s’est tenue en marge de la participation du chef de l’exécutif tchadien, Succès Masra, à une conférence organisée dans la capitale américaine par l’institut Atlantic Council. Le président Tchadien, Mahamat Idriss Déby, a nommé, le 1er janvier, Masra, un ancien opposant politique, au poste de Premier ministre.

Pour rappel, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont annoncé, le 23 décembre, leur adhésion à l’initiative lancée par le roi Mohammed VI devant permettre aux pays du Sahel d’accéder à l’océan Atlantique.

Les relations entre Rabat et N’Djamena sont bonnes, notamment depuis la rupture, annoncée le 17 mars 2006 depuis Agadir, du gouvernement tchadien de ses relations avec la «RASD». Une position que l’ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, Amine Abba Siddick, avait confirmée, en octobre 2020, lors d’une visite à Rabat. Les enjeux au Sahel ont consolidé la proximité entre les deux pays.