Le transfert du contrôle de l’espace aérien du Sahara au Maroc irrite le Polisario

Le Polisario condamne le projet du gouvernement espagnol de transfert du contrôle de l’espace aérien du Sahara au Maroc. «L'Espagne n'est pas propriétaire de cet espace et ne peut donc se prononcer sur cette question», a affirmé ce jeudi 29 février, depuis les Iles Canaries, le représentant du Front au voisin ibérique dans des déclarations à la presse. Abdellah Arabi a réitéré son appel à Pedro Sanchez à réviser son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, afin de «se conformer au droit international».

Depuis le retour du chef de l’exécutif de Rabat, où il a eu le 21 février des entretiens avec le roi Mohammed VI, des médias espagnols abordent le sujet du transfert au Maroc du contrôle de l’espace aérien au Sahara. Le chef du gouvernement espagnol aurait débloqué ce dossier. «C’est la condition exigée par le Maroc en échange de l’ouverture des douanes à Ceuta et Melilla» ont confié des sources diplomatiques ibériques à El Confidencial Digital.

De son côté, OK Diario a révélé que le «Groupe de travail» consacré à cette question «a tenu jusqu'à présent deux réunions». Rabat et Madrid ont mis en place «une commission technique pour examiner les détails liés à la coopération technique et de sécurité dans la gestion de l’espace aérien» de la province.

Le point 7 de la Déclaration conjointe maroco-espagnole du 7 avril 2022 annonce que des «discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées» entre les deux pays.