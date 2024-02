Ramadan : 274 préposés religieux accompagnent les MRE dans 14 pays

Une délégation composée de 274 universitaires, prédicateurs et récitateurs (moqri’i) du Coran sera dépêchée, du 9 mars au 12 avril prochains, dans 14 pays afin d’assurer l’accompagnement religieux des Marocains du monde pendant le mois de ramadan 2024 (AD), a annoncé la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.



A l’instar des années précédentes, la Fondation a constitué cette délégation, pour répondre à la demande et aux attentes des Marocains établis en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Norvège et en Islande, indique un communiqué.



La délégation est composée de 41 professeurs universitaires, 38 prédicateurs titulaires de doctorat et 45 prêcheurs titulaires de master, fait savoir la Fondation, ajoutant que le prêche et les séances de mémorisation du saint Coran seront confiés à 60 prédicateurs tandis que 30 imams seront chargés des prières surérogatoires des Tarawih.

Par ailleurs, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organisera, le 6 mars, une rencontre de présentation de son programme Ramadan 2024, à laquelle prendront part 40 membres de la délégation, précise la même source.



Depuis 1992, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger assure un accompagnement religieux des Marocains du monde tout au long du mois de ramadan.