Aide au logement : Près de 52 000 demandes déposées jusqu’au 27 février

Les demandes déposées pour bénéficier de l’aide au logement se sont élevées à 51 900 au 27 février courant, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, soulignant l’intérêt grandissant des Marocains pour le programme d’aide directe au logement.



En réponse à une question sur les nouveautés relatives à ce programme, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, Baitas a noté que 75% des demandes enregistrées concernent l’achat d’un logement dont le prix est inférieur à 300 000 dirhams et 25% portent sur l’acquisition d’un logement dont le prix varie entre 300 000 et 700 000 dirhams, faisant savoir que 81% des demandes ont été enregistrées à l’échelle nationale et 19% ont été déposées par les Marocains résidant à l’étranger (MRE).



Les femmes représentent 37% des demandes reçues contre 63% d’homme, tandis que l’âge moyen des demandeurs est de 41 ans, a-t-il précisé, faisant remarquer que la ville de Fès a enregistré le plus de demandes, suivie respectivement de Meknès, Tanger, Marrakech, Berrechid, Skhirat, Kénitra et Salé.



Après avoir rappelé que le gouvernement a procédé à l’évaluation des programmes précédents dans le but de mesurer leur impact sur les catégories sociales nécessitant une aide au logement, le ministre délégué a indiqué que l’exécutif a adopté une nouvelle approche tendant à soutenir la demande plutôt que l’offre, selon des modalités bien définies et avec l’implication de plusieurs partenaires dont les banques, les notaires et autres services concernés.