Mustapha Baitas : Des canaux diplomatiques pour l’accès des produits agricoles du Maroc à l’UE

L’accord de libre-échange encadrant l’accès des produits agricoles marocains à l’Union européenne est global et non sélectif, a affirmé jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.



Baitas, qui répondait à une question sur la récente interception de camions marocains par des agriculteurs qui protestaient dans des pays européens, a indiqué que lors de la discussion de cet accord, tous les détails relatifs aux exportations avaient été négociés, y compris les produits et les quantités exportés.



Il a également affirmé que le gouvernement avait activé les canaux diplomatiques, afin de protéger l’accès des produits agricoles marocains à l’Union européenne.