Une route commerciale contourne l’Algérie et relie la Tunisie au Maroc

Une nouvelle route commerciale reliant directement la Tunisie au Maroc, à l’Espagne et à la Libye sera lancée en mars, a rapporté l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP). Ce couloir sera consacré au transport de conteneurs depuis le port de Sfax.

Malek Aloui, porte-parole du site portuaire, a indiqué à l’agence TAP que les derniers préparatifs administratifs et logistiques étaient en cours d’achèvement. Deux départs de Sfax seront prévus chaque mois, le temps de trajet vers le Maroc ne prenant que quatre jours et celui vers l’Espagnr six jours. L’itinéraire contourne notamment l’Algérie.

Ce lancement est annoncé dans un contexte où les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Maroc ont atteint 215,7 millions de dollars en 2021.