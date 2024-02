Marjane vend des tanks israéliens au rayon jouet en pleine guerre à Gaza

Alors que la guerre en cours dans la bande de Gaza a fait plus de 30 000 morts depuis le 7 octobre 2023, la chaîne d'hypermarchés et supermarchés marocaine Marjane Markets a annoncé, sur son site Internet, la mise en vente prochaine d'un jouet calqué sur le tank Merkava, au cours de la deuxième semaine de mars. Des annonces sponsorisées ont été achetées par l'enseigne marocaine sur Facebook et Instagram pour promouvoir la vente du jouet.

Le char israélien Merkava est utilisé justement dans la guerre actuelle à l'occasion des assauts sur la bande de Gaza. Considéré comme une fierté nationale en Israël, ce tank est décrit comme «le plus avancé et le plus fortifié au monde», voire «le char du 21e siècle».

La description du produit de Marjane met en avant les caractéristiques mobiles du jouet, comme la tour et les roues rotatives, qui séduisent les «fans de jouets de conception militaire». Yabiladi a tenté de joindre la direction de Marjane Markets, mais en vain.