Nador : Huit noyades en Méditerranée après une tentative de migration

Huit personnes sont mortes noyées, mardi en Méditerranée, lors d’une tentative d’émigration irrégulière, a-t-on appris auprès des autorités locales de la province de Nador.



Les victimes faisaient partie d’un groupe de migrants qui tentaient de traverser la mer à bord d’une embarcation pneumatique, depuis la zone Tcharana-Boumahfoud relevant de la commune Beni Chiker. Le naufrage est lié aux conditions météorologiques, marquées en ce moment par de fortes rafales de vent et de hautes vagues.



L’intervention des autorités locales, des services de la Gendarmerie royale, de la Marine et de la Protection civile, a permis de porter assistance à 9 personnes et de repêcher 8 dépouilles, a fait savoir la même source, notant que les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels disparus.



Une enquête a été ouverte par les autorités, pour déterminer les tenants et aboutissants du drame, selon la même source.