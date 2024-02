Fès : Abdelkader Boussairi condamné à 5 ans de prison ferme

La Cour d’appel de Fès a condamné, ce mercredi, le parlementaire socialiste Abdelkader Boussairi à cinq ans de prison ferme et à 100 000 dirhams d’amende. Précédemment destitué à cause de ces poursuites, le vice-président de la commune de la ville été reconnu coupable de détournements et de dilapidation de deniers publics, corruption, abus d’influence, faux et usage de faux. Le maire de la ville, Abdeslam Bekkali, et Soufiane Idrissi, secrétaire du conseil municipal, ont quant à eux été acquittés.

Dans le cadre du même dossier, un entrepreneur et un fonctionnaire de la commune ont été condamnés à 3 ans de prison ferme et à une amende de 30 000 dirhams chacun. Dix autres accusés, dont des fonctionnaires, un autre entrepreneur et un intermédiaire, ont pour leur part écopé de peines allant de dix mois de prison ferme et une amende de 10 000 dirhams, à trois mois de prison ferme et une amende de 2 000 dirhams.

Les prévenus ont été accusés en raison de la mauvaise gestion administrative et financière constatée dans la commune de Fès, après des révélations sur la revente de voitures saisies à la fourrière municipale, encore utilisables mais classées comme inexploitables.