Energie solaire : Retard sur le projet Noor Midelt I pour un désaccord sur la technologie utilisée

Le projet de la centrale solaire Noor Midelt I aurait connu des retards en raison de désaccords sur la technologie à utiliser. Trois sources proches du projet ont indiqué à Reuters que ce décalage serait la conséquence d’un différend entre le gouvernement et le promoteur du projet, concernant le type de technologie solaire employée. Cette situation a eu son impact, puisque la capacité de production est seulement de 831 mégawatts (MW), bien loin des 2 000 MW prévus initialement à horizon 2020.

«Après que le ministère de l’Energie et l’opérateur de réseau ONEE ont rejeté la technologie CSP proposée, la construction de la centrale Noor Midelt I pour 2 milliards de dollars et 800 MW n’a même pas commencé, contrairement aux prévisions initiales de cette année», ont indiqué les mêmes sources auprès de l’agence de presse britannique. En 2019, le contrat d’aménagement a été attribué à la Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN), confié à un consortium mené par EDF Renouvelables.

Le projet implique une combinaison de deux technologies : le photovoltaïque (PV) et l’énergie solaire concentrée (CSP). Cependant, le département de tutelle et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable auraient exprimé des réserves quant à la fiabilité du CSP, en raison de problèmes rencontrés dans une autre grande centrale solaire au Maroc, Noor Ouarzazate. Ces inquiétudes ont donné lieu à de longues négociations, ajoute-t-on de même source.

Bien que les deux parties restent engagées dans le projet, les détails concernant la technologie choisie et le calendrier du projet sont encore en cours de finalisation.