La Semaine nationale de l’artisanat tient sa 8e édition à Casablanca

A partir du 28 février 2024, la ville de Casablanca accueille la huitième édition de la Semaine nationale de l’artisanat. Sous le thème «L’artisanat, un levier de développement au service du rayonnement et de la protection des patrimoines matériel et immatériel», l’idée sera de mettre en avant les artisans marocains et leur contribution à la préservation du patrimoine, ainsi qu’au rayonnement international du Maroc. En conférence de presse, ce mardi, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, a en effet souligné que ces métiers constituaient une composante essentielle du touristisme et de l’économie nationale, mais aussi un moyen de promouvoir la culture du pays à l’étranger.

Au Maroc, l’artisanat affiche un taux d’insertion des jeunes au marché du travail pouvant atteindre 90%. Dans ce sens, la transmission de ces savoir-faire bénéficie d’un programme en partenariat avec l’UNESCO, orienté particulièrement vers six métiers menacés de disparition. Par ce mécanisme, il s’agit d’assurer une relève en soutenant les maître-artisans à partager leurs compétences ancestrales. Outre l’incitation des jeunes à cet apprentissage, il est question de «recréer l’héritage artisanal» à travers une formation qualifiante, a souligné la ministre.

Directeur général de la Maison de l’artisan, Tarik Sadik a pour sa part indiqué que la huitième édition de la Semaine nationale de l’artisanat sera marquée par la tenue du forum «International Art And Craft Connect», une plateforme de d’échange sur les enjeux globaux du secteur et de partage des bonnes pratiques. Dans le cadre de cette édition également, le Salon international du tapis et des revêtements de sol revient pour la deuxième année. Sur quatre jours, il aura vocation à promouvoir le savoir-faire du tissage et de la tapisserie faite main, en phase avec les nouvelles tendances.

Par ailleurs, des masterclass seront animées par des experts nationaux et internationaux, concernant «la certification des produits, la dynamisation des exportations et l’amélioration de l’accès aux marchés extérieurs, ainsi que sur les leviers de l’accélération et de la transformation digitale des opérateurs de l’artisanat», a ajouté Tarik Sadik. Aussi, des rencontres B2B permettront de dynamiser les interactions entre entreprises artisanales et acheteurs internationaux. Un sourcing tour ciblera quant à lui les producteurs et les showrooms dans plusieurs villes du Maroc.

En partenariat entre la Fondation nationale des musées (FNM) et la Maison de l’artisan, une exposition parallèle à cet évènement mettra en avant des œuvres d’artisanat d’art, au Musée national de la parure aux Oudayas à Rabat.