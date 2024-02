Lagouira : La Marine porte assistance à 56 migrants en mer

Une unité combattante de la Marine royale en mission de patrouille maritime a porté assistance, lundi à 37 Km au Sud-Ouest de la ville de Lagouira, à une pirogue en détresse en raison des conditions météorologiques très défavorables, avec à son bord 56 candidats subsahariens à la migration irrégulière.



Ces candidats à la migration irrégulière, dont une femme et un mineur, ont tous pu être sauvés et embarqués à bord de l'unité combattante de la Marine royale, indique un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales (FAR), précisant que les candidats, qui se trouvaient à bord de cette pirogue et comptaient rejoindre les Iles Canaries, ont pris la mer le jeudi 22 février.



Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d'être acheminées au port de Dakhla et confiées à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage, précise la même source.