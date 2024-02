Maroc : Dari Couspate dément tout partenariat avec Israël

L’industriel agroalimentaire marocain de couscous et de pâtes Dari a démenti, ce lundi 26 février, tout partenariat public ou privé avec des acteurs économiques en Israël. Réagissant à des allégations diffusées récemment via les réseaux sociaux, l’entreprise a affirmé, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, qu’aucun accord n’avait été conclu dans ce sens, «ni en 2024, ni en 2023, ni même avant».

Dari souligne que précédemment, ses produits ont bien été importés «en faibles quantités» sur le marché israélien, dans le but de «répondre à la demande des consommateurs attachés au Maroc et à ses traditions». L’entreprise ajoute que «ces produits ont été distribués par des revendeurs dans ce pays et en Palestine». Mais dans le contexte de la guerre actuelle dans la bande de Gaza et face à «la tragédie humaine que vit le peuple palestinien», l’industriel précise qu’«aucune exportation de ses produits vers le marché israélien» n’est envisagée, et ce conformément à «ses engagements en termes de valeurs fondamentales d’éthique et de responsabilité sociale».

Affirmant être «100% marocaine», l’entreprise familiale cotée en bourse rappelle avoir été fondée par Mohamed Khalil et être «détenue par une famille originaire de Figuig et non pas israélienne comme cela a été rapporté». Concernant sa distribution internationale, Dari Couspate souligne par ailleurs être «le premier exportateur mondial de couscous». «Grâce aux efforts entrepris depuis plus de 25 ans, les produits DARI sont commercialisés à travers plus de 60 pays par des milliers de revendeurs sur les 5 continents», souligne-t-on.

Dans ce sens, l’acteur agroalimentaire dit réitérer son «engagement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’excellence du Made in Morocco» au Maroc et à l’étranger.