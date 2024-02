Décès de Gabriel Banon, l’ancien conseiller marocain de Yasser Arafat

Consultant international spécialiste en géopolitique, l’économiste Gabriel Banon est décédé à l’âge de 96 ans dans sa ville natale, Casablanca, dans la nuit de dimanche à lundi. Ecrivain et également chroniqueur, l’homme d’affaires franco-marocain sera inhumé mardi 27 février, dans le cimetière juif de Ben M’sik, où est enterrée sa défunte épouse. Connu pour avoir évolué dans différentes sphères politiques mondiales, Banon a été le conseiller de l’ancien président français Georges Pompidou à la politique industrielle, en 1969. Il a été plut tard conseiller auprès de l’ancien président palestinien Yasser Arafat, puis nommé par le Kremlin en auprès du Conseil de la sécurité économique de la Fédération de Russie, ou encore conseiller de l’ancien président américain Gerald Ford.

Né à Casablanca en 1928, Gabriel Banon est le fils de Jacob Banon (1904 - 1983), juriste proche du roi Mohammed V, puis de Hassan II et précédemment président de la communauté juive de la ville. Après son secondaire au lycée Lyautey, il a fait ses études universitaires en droit à Lyon (France). Il a étudié aussi à l’école polytechnique d’Oslo (Norvège), pour devenir ingénieur civil. A son retour au Maroc, il a contribué à la création de la Chambre syndicale des ingénieurs, puis de l’école des responsables syndicaux de l’Union marocaine du travail (UMT), le premier syndicat du pays. Il a également fait partie du cabinet du ministre de l’Industrie Thami Ouazzani.

Au lendemain des accords d’Oslo en 1993, l’ancien président palestinien Yasser Arafat nomme Gabriel Banon au poste de conseiller économique en chef. Ce dernier dirige suite une société de conseil à but non lucratif, pour assister le gouvernement de la Palestine dans le développement économique. Plus tard, il a travaillé sur le développement du réseau de télécommunications en Palestine, sur la création du port de Gaza, ainsi que sur le lancement de la revue Lettre économique palestinienne, en partenariat avec l’agence de presse palestinienne Wafa.

A partir de la fin des années 2000, Gabriel Banon devient conseiller auprès de différents gouvernements en Afrique. Parallèlement à son parcours et à ses différentes fonctions, il a publié de nombreux ouvrages et essais sur la géopolitique internationale, depuis les années 1950 à 2020. En 2012, il a par ailleurs tenu une chronique sur les ondes de Luxe Radio.

Début 2024, Gabriel Banon a sorti cette fois-ci un roman, intitulé La légende de New Heaven.