La France affirme son soutien «clair et constant» au plan d’autonomie marocain du Sahara

Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et son homologue marocain Nasser Bourita, à Rabat le 26 février 2024 / DR.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a affirmé ce lundi le soutien «clair et constant» de Paris au plan d’autonomie marocain du Sahara. Reçu à Rabat par son homologue marocain, Nasser Bourita, il a exprimé la volonté de progresser sur ce dossier en soutenant la position du royaume. «C’est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons» a-t-il souligné, lors d’une conférence de presse conjointe.

«Le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France (...) Nous l’avons dit et je le redis aujourd’hui, peut-être avec plus de force : il est désormais temps d’avancer. J’y veillerai personnellement», a insisté Stéphane Séjourné. En réponse aux questions des journalistes, il a par ailleurs affirmé l’importance d’«accompagner le développement» des provinces du sud, «en appui des efforts marocains».

«Le Maroc a beaucoup investi dans les projets de développement au bénéfice des populations locales et en matière de formation, d’énergies renouvelables, de tourisme, d’économie bleue liées aux ressources aquatiques.» Stéphane Séjourné

Cette visite officielle devrait permettre de tourner la page d’une succession de crises diplomatiques entre le Maroc et la France. Dans ce sens, le chef de la diplomatie française a proposé un partenariat «d’avant-garde» sur les 30 prochaines années. Celui-ci devrait être orienté vers les énergies renouvelables, la formation et l’innovation dans les écosystèmes industriels.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné quant à lui que la France était «un partenaire distingué du Maroc sur les plans politique, économique et humanitaire».