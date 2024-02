Programme alimentaire mondial : Le Maroc préside le Conseil exécutif

Le Maroc a été élu, lundi, à l’unanimité, à la présidence du Conseil exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’année 2024. Cet élection, en la personne de l’ambassadeur représentant permanent du royaume auprès des agences des Nations unies à Rome, Youssef Balla, est la première du genre. Elle s’est déroulée lors de la première session ordinaire dudit Conseil, qui se tient du 26 au 28 février au siège du PAM dans la capitale italienne.

Le Maroc, qui siège au Conseil d’administration depuis décembre 2020, a occupé auparavant le poste de vice-président du Conseil. Il assure aussi la coordonnation des pays africains au sein du bureau.



Cette élection témoigne ainsi de la confiance accordée au Maroc par la communauté internationale et les pays du continent, en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la faim aux niveaux régional et mondial.

Le PAM a vocation à éradiquer la faim dans le monde, en fournissant une assistance alimentaire d’urgence lors des crises humanitaires, à travers des programmes de développement à long terme au profit des pays affectés par les impacts des changements climatiques.