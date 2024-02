Algérie : Le général Chengriha réaffirme son soutien au Polisario

Le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Said Chengriha, réaffirme son soutien au Polisario, hissé au rang de «cause nationale» sur le même pied d’égalité que la Palestine, rapportent des médias locaux.

«L’Algérie a défendu et défend toujours les causes justes dans le monde, à l’instar des causes sahraouie et palestinienne. En dépit de la distance qui sépare la Palestine et le Sahara occidental, les souffrances des deux peuples sont similaires à bien des égards», a-t-il souligné dans un discours prononcé ce lundi depuis Tamanrasset.

L’homme fort en Algérie a martelé que «les peuples libres du monde doivent, plus que jamais, unir leurs efforts pour faire face à l’occupation partout dans le monde». Il a appelé la «communauté internationale à être solidaire contre ces violations dépassées pour bâtir un avenir où règnent la justice et la paix».

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait réitéré, le 25 décembre dans un discours devant les deux Chambres du Parlement, le «soutien indéfectible» de son pays au Polisario, érigé en «cause nationale».