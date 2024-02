SNRT : La télévision amazighe dévoile sa programmation pour ramadan

Pour le mois du ramadan, la télévision publique amazighe (Tamazight) prévoit une programmation alliant information, culture, éducation et divertissement, tout en valorisant la langue officielle amazighe. Les téléspectateurs auront rendez-vous avec des œuvres dramatiques, humoristiques, culturelles et de patrimoine, fait savoir un communiqué de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). Dans ce sens, la série «Baba Ali» fera son retour en prime time pour une quatrième saison en «Tachelhit».

Dans le même affluent, le feuilleton «Afaddar» racontera «l’histoire d’une jeune, au chômage dans un village au Rif, qui, pour aider ses pairs, veut créer une coopérative que son père conservateur rejette en pleins faits marqués par des obstacles et des personnages». En «Tamazight», la découverte de cette programmation sera le feuilleton «Imtawen Zwanine» (Larmes sèches), qui promet intrigue et suspens autour des thèmes de la trahison et la croyance au destin.

Par ailleurs, de nouvelles séries comiques sont prévues avant la tranche «ftour». Il s’agit notamment d’«Ibouhasen» qui, sur un ton décalé, met en situation le parcours de footballeurs sans talents et leur entraîneur, avec qui ils finissent par triompher. Pour sa part, «Ya ana ya hya» raconte l’histoire d’un paysan marié à deux épouses, qui entretiennent leur animosité l’une pour l’autre.

La chaîne prévoit aussi trois œuvres télévisées et cinématographiques produites en amazigh, à commencer par le film «Ylis N Hollanda» (Une fille des Pays-Bas). L’histoire est celle de «jeunes villageois rêvant d’immigrer, tout en caressant l’espoir d’épouser une fille de retour au pays». Les téléspectateurs découvriront également «Karab El Houb» (La barque de l’amour), ainsi que «Asigl».

Dans un autre registre, l’émission de compétition «Ciné Café» mettra en avant les créateurs de premiers courts-métrages en amazigh. Dans la case documentaire, des rendez-vous quotidiens sont au programme, avec «Maourouth hay», «Fann wa asala», «Asrar Attabiaa», «Matahif Al Maghrib», «Jawahir Assahra» et «Moudoune Atika».

Outre les journaux télévisés et les programmes fixes adaptés au mois béni, Tamazight propose de nouvelles émissions : «Rouhe Al Islam», «Timsizrouine N Ramadan», dédiée à l’Inchad et Madih, ainsi que «Nour El Qouloube» pour répondre aux questions d’ordre religieux.

De même, la huitième chaîne proposera «Izri Gh Ramadan» (Cela s’est passé en ramadan), qui met en lumière des faits historiques survenus durant ce mois. Basé sur une approche pédagogique, ce récit révèle l’ingéniosité de figures marocaines, tout en rendant accessible l’information historique auprès des jeunes générations.