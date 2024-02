Washington : L’initiative royale pour l’Atlantique présentée par l’ambassade du Maroc et le Département d’Etat

Le Département d’Etat américain et l’ambassade du Maroc à Washington ont conjointement organisé un briefing sur les dernières évolutions du Partenariat pour la coopération atlantique, auquel ont assisté les ambassadeurs et représentants des 39 pays membres de cette initiative. Lors de cette rencontre, tenue au siège de la Chancellerie du royaume, l’ambassadeur Youssef Amrani a mis en avant le rôle actif du Maroc dans la promotion d’un espace atlantique stable, prospère et inclusif, à même de favoriser la transformation socio-économique de l’ensemble de la région.



L’ambassadeur a, dans ce cadre, particulièrement insisté sur l’initiative royale qui place l’Atlantique au cœur de la vision du roi Mohammed VI pour le continent africain, sur la base des principes de solidarité, de coopération et de co-développement. Revenant sur les projets déclinés dans le cadre de cette initiative, le diplomate a précisé que ces actions concrètes ambitionnent de créer un corridor économique liant l’Afrique atlantique aux hémisphères nord et ouest, en plus de favoriser l’accès des pays du Sahel à cet espace maritime.



Evoquant l’importance d’assurer une complémentarité entre les diverses initiatives visant à construire un espace atlantique élargi, Youssef Amrani a souligné que c’est dans cet esprit que le royaume participe activement au Partenariat pour la Coopération Atlantique et co-préside, avec l’Espagne et l’Angola, un groupe de travail sur la planification marine spatiale.



Il a conclu en rappelant que pour le Maroc, l’Atlantique constitue une zone géostratégique prioritaire, vecteur de paix et de développement durable, que nos efforts en commun permettront d’ériger en espace dynamique incontournable sur la scène internationale.



Pour sa part, la coordinatrice américaine pour la coopération atlantique, Jessica Lapenn, a tout d’abord tenu à remercier le royaume pour son leadership et son engagement dans la valorisation de l’espace atlantique.



Saluant l’opportunité d’échange offerte par ce premier briefing en présentiel au profit du corps diplomatique accrédité à Washington, Lapenn a évoqué les valeurs partagées qui favorisent l’émergence d’une identité atlantique commune.



La diplomate américaine a ainsi invité les pays membres à travailler en étroite collaboration pour surmonter «les défis similaires auxquels nous sommes confrontés et saisir les perspectives de développement intégré, susceptibles d’assurer la durabilité des ressources de l’océan atlantique pour les générations à venir».



Le partenariat pour la coopération atlantique a été lancé, le 18 septembre 2023, par le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies, en tant que forum multilatéral qui annonce une nouvelle ère dans la coopération régionale. Depuis son lancement, plusieurs réunions de haut niveau se sont tenues, permettant notamment l’adoption de la Déclaration sur la coopération atlantique et de son Plan d’action.