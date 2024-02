Espagne : Après sa visite au Maroc, le PP exige la comparution de Sanchez au Parlement

En Espagne, le Parti populaire demande la comparution de Pedro Sanchez à la Chambre basse du Parlement afin qu’il explique aux députés les circonstances de sa visite au Maroc, effectuée le 21 février.

La formation d’opposition exige du Premier ministre des éclaircissements sur l’organisation de son déplacement à Rabat et les raisons pour lesquelles la visite n'a été annoncée que 24 heures avant, rapportent des médias ibériques. La première force politique à la Chambre basse et au Sénat veut savoir aussi les dossiers examinés par Pedro Sanchez, dans la capitale marocaine, avec le roi Mohammed VI et le chef de l’exécutif, Aziz Akhannouch.

Cette demande de comparution s’inscrit en droite ligne avec la proposition déposée, fin janvier, par le groupe de députés du PP portant sur le contrôle par le Parlement de la politique étrangère du gouvernement espagnol. Par cette initiative législative, le PP espère mettre un terme aux décisions «unilatérales qui tranchent avec les positions historiques adoptées par l’Espagne» sur certains dossiers internationaux. Une référence au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.

Le PP avait demandé la comparution de Pedro Sanchez, une semaine après ses entretiens avec le roi Mohammed VI, le 7 avril 2022 à Rabat.